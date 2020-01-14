Жильцы дома на улице Чумбарова-Лучинского просят о помощи

В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» с просьбой о помощи обратились жильцы дома № 27 по улице Чумбарова-Лучинского областного центра. В пятиэтажке разгерметизированы межпанельные швы, квартиры вплоть до третьего этажа заливает водой. Собственники жилья не первый год пытаются добиться ремонта и не спят ночами, чтобы не допустить попадания воды в электророзетки.

На балконе квартиры на 5-ом этаже в доме № 27 на улице Чубарова-Лучинского растёт дерево. Но это не заявка на оригинальное озеленение территории, а следствие коммунальной беды. Местные жители рассказывают, что первые ручейки на стенах в квартирах появились в 2016 году, сейчас течь дошла до 3-го этажа. По словам Лилии Байбековой, которая обратилась за помощью в редакцию телеканала «Арктик-ТВ», из некоторых квартир жильцы уже съехали, а те, кому бежать некуда, пытаются добиться ремонта межпанельных швов и замены прогнивших труб отопления.

Лилия Байбекова, жительница дома № 27 по улице Чумбарова-Лучинского: «11 декабря 2019 года приходил слесарь по поводу трубы отопления. Он сказал, что она в нормальном техническом состоянии. Потрогать её пальцами он отказался, каких-либо документов мне, естественно, не дали. Пришли два человека после него, составили акт, что у меня просто протечка».

Лилия вместе с 12-летним сыном живут в одной комнате. Женщина рассказывает, что ночью слышит, как по стене бегут ручейки воды, плачет, боится. Периодически очерчивает мокрые грани, своеобразная карта потопа на стене становится всё больше.

Лилия Байбекова, мурманчанка: «Страшно. Встаёшь посреди ночи, не спишь. Страшно, что рванет труба отопления, мы просто сваримся с ребёнком заживо. Встаёшь, протираешь стены, потому что протечка прямо над розеткой».

Если вода попадет в розетку, не избежать короткого замыкания. Это не только обесточит весь дом, но и может привести к пожару. В квартире на пятом этаже, например, розетки уже сняли. А вот в единой диспетчерской Лилии ответили весьма оригинально:

- У меня течь с тех пор, как я звонила, опустилась на 10 сантиметров. У меня это всё над розеткой.

- Значит, розетку в пакет и всё!

- Какой пакет? Я не буду касаться электричества.

Лилия Байбекова, жительница дома № 27 по улице Чумбарова-Лучинского: «Мы ходили к директорам, которые меняются систематически, нас обслуживает управляющая компания «Севжилсервис», обращались в ГЖИ. В данный момент написаны письма и в администрацию, и в ГЖИ, и в комитет по энергосбыту, и в Фонд капитально ремонта».

Собираемость оплаты услуг ЖКХ по дому более 86 процентов. Разрушающаяся уже сейчас пятиэтажка столько не выстоит. Лилия решила сделать ремонт межпанельных швов за собственные деньги, но в двух компаниях женщине ответили, что герметизировать швы нет смысла, так как начинать необходимо со старой текущей кровли.

Лилия Байбекова, жительница дома № 27 по улице Чумбарова-Лучинского: «В квартире постоянная сырость, запах подвала, запах плесени. Постоянно у меня работает или духовка, или обогреватель, чтобы просушить всю квартиру. Поэтому это все отключается, открывается балкон, чтобы проветрить квартиру, потому что на окнах уже конденсат, начинается грибок. Его убираешь, подчищаешь, а как только потечёт, всё возвращается».

У соседки Валентины Мишиной стены стали влажными даже раньше, чем у Лилия. Женщина пытается добиться ремонта с 2016 года. Уже выиграла два суда у управляющей компании, но ни ремонта, ни компенсации материального вреда и морального ущерба не получила. Валентина говорит, что коммунальные проблемы уже отразились на состоянии её здоровья.

Валентина Мишина, местная жительница: «Слезятся глаза. Я думаю, что это из-за того, что в квартире грибок. Потому что в квартире сыро, плохой запах очень, я уже истратила больше пяти тысяч только на лекарства и платных врачей. Мне остаётся теперь обратиться к судебным приставам».

Лилия Байбекова, мурманчанка: «Собрание жильцов у нас не проводилось никогда. 10 января 2020 года мне Олег Витальевич всё-таки обещал позвонить, на это неделе провести собрание жильцов. Ждём и надеемся, что он сдержит своё мужское слово и соберёт людей».

Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Арктик-ТВ» обратилась за комментарием к директору управляющей компании. Олег Курбатов рассказал, что проблемному дому на Чумбарова-Лучинского уже 53 года, на его содержание компания за четыре года потратила на 770 тысяч рублей больше, чем собрала. В пятиэтажке шесть подъездов, в каждом по три квартиры. Всего-90, а оплачивают коммунальные услуги далеко не все.

Олег Курбатов, руководитель управляющей компании «Севжилсервис»: «28 квартир имеют долг в один миллион 370 рублей на данный момент. О чём говорят эти цифры? О том, что это больше, чем дом оплачивает за год. Естественно, компания ведёт борьбу с неплательщиками, но эта борьба очень сложная и с далекой перспективой».

Крышу, по словам директора, уже ремонтировали частично, доказательство - съёмка со спутника. Капитальный ремонт кровли, который требуется зданию, по словам Олега Курбатова, должен проводить Фонд капитального ремонта.

Олег Курбатов, руководитель управляющей компании «Севжилсервис»: «Деньги накоплены на капитальный ремонт, но, несмотря на обращения нашей компании, включить в план капитального ремонта, а они есть ежегодно, дом ни разу не был включён».

По словам Лилии Байбековой, в Фонде капитального ремонта жильцам ответили, что дом стоит в очереди ремонт на 2038-2040 годы. То есть, ждать минимум 18 лет. Уже сейчас понятно, что пятиэтажка столько может и не выстоять.

Олег Курбатов, руководитель управляющей компании «Севжилсервис»: «Мы ни в коем случае не отказываемся, работы будут выполнены. Люди обращались и в декабре, приходили на прошлой неделе, я им говорил, что швы, которые действительно текут и требуют ремонта прямо сейчас, мы все швы сделаем до конца января. На это потребуется около 150 тысяч рублей, около 300 тысяч рублей необходимо на ремонт крыши. Мы обязательно сделаем ремонт и крыши, но с учётом погодных условий».

Теперь главное, чтобы «Севжилсервис» сдержал слово и жильцы дома по адресу улица Чумбарова-Лучинского смогли выдохнуть спокойно, спать по ночам, не бояться пожаров и радоваться деревьям на земле, а не на балконах. Но для этого и жители должны выполнять свои обязанности по оплате коммунальных платежей, рассчитывались с долгами и не накапливали новых. Наша телекомпания будет следить за развитием событий.