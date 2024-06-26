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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.24 19:30

Жильцы дома на улице Маклакова сменили управляющую компанию. И не прогадали!

В Мурманске жильцы дома на улице Маклакова долгое время сетовали на свою управляющую компанию, но когда им с трудом удалось отказаться от неё, содержание дома претерпело кардинальные изменения.

Мурманчане из дома на улице Маклакова областного центра долгое время терпели бездействие управляющей компании, специалисты которой не реагировали на их заявки и банально не могли закрыть двери, ведущие в подвал. Тогда жильцы решили, что нужно обратиться к другой организации. Но когда переход состоялся, с подъезда исчезли даже урны и доски объявлений.

С чего обычно начинается обслуживание дома, мы и поинтересовались у новой управляющей компании.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Жители этого дома ещё весной к нам обратились с предложением посотрудничать. Они увидели наши работы в группе в соцсети «ВКонтакте». Вышли на нас с данным предложением. Ещё весной состоялось несколько встреч с ними. Обсудили текущее состояние дома, что жители хотят, что мы можем им предложить. Нашли точки соприкосновения».

1 июня специалисты новой управляющей компании начали обследование коммуникаций дома, а затем провели генеральную уборку как в подъезде дома, так и на территории. Сейчас очищают подвал и межэтажные лоджии. Далее уже будут работать по согласованному с жителями дома плану.

Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «В первый месяц мы уже заменили полностью всё освещение в подъезде, провели полную ревизию электропроводки. Сейчас мы проводим облагораживание входной группы: будем делать её согласно нашему специальному дизайн-коду. До этого заменили козырёк, поскольку лето у нас всегда дождливое и это у нас одна из первоочередных задач – сделать так, чтобы люди у нас перестали «тонуть» на первом этаже».

Специалисты новой управляющей компании уверены, что проще стразу привести дом в порядок и поддерживать в нём чистоту, поэтому первый месяц лета у сотрудников «Севжилсервиса» выдался напряжённым. 

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