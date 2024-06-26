Жильцы дома на улице Маклакова сменили управляющую компанию. И не прогадали!
Мурманчане из дома на улице Маклакова областного центра долгое время терпели бездействие управляющей компании, специалисты которой не реагировали на их заявки и банально не могли закрыть двери, ведущие в подвал. Тогда жильцы решили, что нужно обратиться к другой организации. Но когда переход состоялся, с подъезда исчезли даже урны и доски объявлений.
С чего обычно начинается обслуживание дома, мы и поинтересовались у новой управляющей компании.
Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Жители этого дома ещё весной к нам обратились с предложением посотрудничать. Они увидели наши работы в группе в соцсети «ВКонтакте». Вышли на нас с данным предложением. Ещё весной состоялось несколько встреч с ними. Обсудили текущее состояние дома, что жители хотят, что мы можем им предложить. Нашли точки соприкосновения».
1 июня специалисты новой управляющей компании начали обследование коммуникаций дома, а затем провели генеральную уборку как в подъезде дома, так и на территории. Сейчас очищают подвал и межэтажные лоджии. Далее уже будут работать по согласованному с жителями дома плану.
Александр Чернецов, заместитель генерального директора группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «В первый месяц мы уже заменили полностью всё освещение в подъезде, провели полную ревизию электропроводки. Сейчас мы проводим облагораживание входной группы: будем делать её согласно нашему специальному дизайн-коду. До этого заменили козырёк, поскольку лето у нас всегда дождливое и это у нас одна из первоочередных задач – сделать так, чтобы люди у нас перестали «тонуть» на первом этаже».
Специалисты новой управляющей компании уверены, что проще стразу привести дом в порядок и поддерживать в нём чистоту, поэтому первый месяц лета у сотрудников «Севжилсервиса» выдался напряжённым.