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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.21 19:30

Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды

Причиной тому стала авария трубопровода из-за проведения ремонта дороги. Устранять последствия ЧП пришлось специалистам Мурманскводоканала в сжатые сроки. Работы шли ударно, ведь вернуть людям воду – первостепенная задача.

В районе 17 часов на пересечении улиц Лобова и Нахимова дорожные рабочие повредили трубу. В итоге, жители почти 20 домов Ленинского округа остались без воды. На место аварии незамедлительно приехали специалисты Мурманскводоканала, чтобы устранить ЧП.

Андрей Шумилов, мастер центральной водопроводной канализационной сети ГОУП «Мурманскводоканал»:  «Бригада слесарей работает, аварийщиков. Сварка приедет сюда, бочка работает. Техника подрядчиков - экскаватор». Конечно, об аварии было оперативно сообщено в официальной группе Мурманскводоканала в социальной сети, чтобы успокоить взволнованных жильцов, заверить, что работы ведутся и будут выполнены оперативно.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Все работают по штатному. У нас аварийка круглосуточная, мы, если что, вызываем людей дополнительно. Но здесь никаких вызовов не надо. Здесь все по штатному, нормально».

На устранение таких протечек у рабочих уходит несколько часов. Сначала место аварии осушается, затем рабочие вырезают поврежденный участок трубы и приваривают новый. Дело для аварийщиков хоть и обычное, но не простое.

Алексей Ковалишин, мастер водопроводной канализационной сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «Главное, котлованы. Чтобы откосы были хорошие, чтобы грунт не сваливался в рабочую зону. Чтобы не было возможности засыпать человека, работающего в котловане. Работа опасная, специфика серьёзная. Плюс кабеля могут быть в котловане, чтобы не было удара током».

На время ремонта жильцы домов, в которых была отключена вода, могли получить её из цистерны, установленной неподалеку от места аварии. А уже ближе к 23 часам авария была полностью устранена.

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