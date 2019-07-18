Жилфонд Ленинского округа готовят к отопительному сезону

Середина июля - самый разгар ремонтных работ. Специалисты компании «Севжилсервис» тоже использует это время для ремонта систем отопления в домах Ленинского округа. Управляющая компания даже опережает график, вот только вряд ли отопление появится в домах раньше намеченного срока.

Несмотря на холодное лето, отопление в жилых домах по техническим причинам энергетики дать не могут, котельные трудятся всю зиму, поэтому необходимо провести его проверку и ремонт. Ревизию и обновление систем теплоснабжения проводят не только ресурсники, но и управляющие компании всего города.

«Панируем закончить работы во второй декаде августа, - сообщил «Арктик-ТВ» Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». - Всего на обслуживании компании «Севжилсервис» находятся 328 домов, в них располагаются 372 теплопункта. Промывка системы отопления в принципе закончена. Опрессовка выполнена на две трети».

Но, несмотря на опережение плана ремонтных работ, включить отопление раньше всё равно не получится, впереди опрессовка всех домов, да и ресурсники ещё будут тестировать системы.

«Произведении опрессовки тепловых сетей и оборудования проводится для того, чтобы вскрыть проблемные места, чтобы во время зимней эксплуатации не сталкиваться с проблемами в системе отопления и горячего водоснабжения, - говорит Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». - Стараемся произвести все работы во время проведения опрессовки и ремонтных работ котельных для того, чтобы не прерывать процесс отопления и горячего водоснабжения на жилом фонде зимой».

В настоящее время в ресурсоснабжающие организации были отправлены отчёты о ремонте почти в двухстах домах Ленинского округа. Совсем скоро коммунальщики доведут все работы к завершению, к наступлению по-настоящему холодного времени года весь северный район областного центра будет готов к подаче тепла.