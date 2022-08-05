Жилфонд в Зверосовхозе готовится к зиме

Сегодня в ряде домов и подъездов совершила обход министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова. Важно было посмотреть, как движется капитальный ремонт, соблюдены ли условия договора, какие есть недочёты, а также, довольны ли жители.

Сегодня в ряде домов и подъездов совершила обход министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова. Важно было посмотреть, как движется капитальный ремонт, соблюдены ли условия договора, какие есть недочёты, а также, довольны ли жители.

Дом на улице Зелёной в Зверосовхозе стал участником губернаторской программы поддержки ТСЖ, на выделенные в рамках проекта средства товарищество решило отремонтировать крышу. Работы здесь только стартовали.

Кузнецова Алёна, министр государственного жилищного и строительного надзора: «Я посмотрела кровлю, сразу видно, что это работа ТСЖ. То, что мы обычно видим, это проблемы с изоляцией. Здесь их нет. Например, все трубопроводы заизолированы. Здесь окрашивание кирпичей на конструкциях. Здесь видно, что страпильная система в порядке: если и были протечки, то они были единичными. На самом деле и керамзит, который как утеплитель частично сейчас снимают, чтобы положить современный материал, он тоже нанесён ровным слоем и выглядит очень хорошо, несмотря на то, что видно сразу, что дому много лет».

Размер губернаторской субсидии в этом году 50 миллионов рублей, но в следующем сезоне финансирование программы планируют увеличить.

Заявки на участие от ТСЖ собирают уже сейчас.

Алексей Камерин, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта в Мурманской области: «В этом году у нас будет на данную субсидию отремонтировано 13 домов, 3 крыши, 1 фасад, 1 подвал, 6 внутренних домовых инженерных системы и заменено будет 2 лифта – полностью их оборудование».

Ремонтные работы летом на севере сложностей, по словам работников, не вызывают. Данный объект планируют сдать раньше срока и завершить строительные работы к ноябрю.