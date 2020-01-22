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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.20 19:30

Жилищникам, которых рейд обошёл стороной, не стоит расслабляться

Глава администрации Мурманска Евгений Никора вместе с новым руководителем ГЖИ региона Зинаидой Разживиной осмотрели проблемные дворы.

Визит был без предупреждения, чтобы управляющие компании не успели подготовить свои территории специально к приезду  комиссии. Что из этого вышло, наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

Двор на улице Сафонов, 30  можно назвать чистым, нареканий у проверяющих нет. Дворник и спецтехника регулярно убирают территорию. Однако один из жителей  недавно обратился к главе администрации города. Оказалось, что контейнерную площадку, относящуюся к многоэтажке, используют жители и соседних  дворов, вот только их управляющая компания к уборке территории относятся не так добросовестно.

Евгений Никора лично пообщался с жилищниками и урегулировал этот вопрос.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:  «Управляющие компании между собой договорились, это важно. Когда у нас одна контейнерная площадка на несколько домов и эти дома в разных управляющих компаниях, то очень важно договориться, кто и в какой день убирает контейнерную площадку после вывоза ТКО региональным оператором. Главное же не график, главное, чтобы чисто было».

Несмотря на то, что конфликт решён, он останется на контроле городских властей. Важно отметить, что эта проверка были организована спонтанно,  никто из  представителей управляющих организаций  не знали, в какой двор приедет комиссия.

Зинаида Разживина, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области: «Сегодня мы взяли экспромтом несколько адресов, по жалобам из соцсетей, на которые люди обращают своё внимание, но, к сожалению, к нам обращений официальных не поступало. Тем не менее, людей это беспокоит. Мы проехали уже по четырём дворам. Где-то  работа управляющими компаниями уже ведётся, где-то в нормальном состоянии содержится двор, где-то требуется  незамедлительное принятие мер».

А вот двор на улице Невского, 98 не порадовал комиссию. Здесь сосульки на крышах метровые, дороги сколькие и не почищены, снег не вывезен.

Не все дворы оказались проблемными. Жилищникам, которых рейд обошёл стороной, не стоит расслабляться, неизвестно, куда  глава администрации приедет завтра.

 

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