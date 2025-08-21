По данным Росстата, цены в Мурманской области в июле 2025 года выросли на 0,71% к июню.

При этом за месяц значительнее всего подорожали услуги – это произошло из-за индексации коммунальных тарифов. Продукты в июле подешевели, а промтовары подорожали умеренно. Годовая инфляция в Мурманской области в июле составила 9,56%, а по России – 8,79%.

Продолжили дешеветь овощи – в июле на прилавки магазинов поступила продукция нового отечественного урожая. Благодаря расширению предложения шестой месяц подряд снижались цены на яйца.

В то же время подорожал кофе. В основном это связано с ростом мировых цен из-за сокращения урожая в странах-поставщиках.

Подорожали непродовольственные товары повседневного спроса – производители и продавцы переносили в цены возросшие издержки на логистику и зарплаты сотрудников. А вот некоторые товары длительного пользования – компьютеры, инструменты и оборудование – стали доступнее. Этому способствовали укрепление рубля в предыдущие месяцы и распродажи в магазинах.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Жилищно-коммунальные услуги подорожали в Мурманской области сильнее, чем в целом по стране – за год прирост составил более 14%. Во многом это связано с более высокими расходами ресурсоснабжающих организаций на отопление в условиях северного климата. Ещё одна причина – значительные затраты на доставку материалов и энергоносителей из-за удалённости региона».