Жилищные организации завершают работы по подготовке домов к зиме

Многоэтажки на Приморской улице в Росляково уже готовят к зиме. «Военное» прошлое района даёт о себе знать – местные дома порой требуют особого подхода. К примеру, жилищникам приходится уделять повышенное внимание промазке межпанельных швов. Но несмотря на трудности, управляющие компании справляются.

Многоэтажки на Приморской улице в Росляково уже готовят к зиме. «Военное» прошлое района даёт о себе знать – местные дома порой требуют особого подхода. К примеру, жилищникам приходится уделять повышенное внимание промазке межпанельных швов. Но несмотря на трудности, управляющие компании справляются.

Помимо подготовки к холодам им нужно выполнять и повседневную работу. Как отметил представитель компании «РЖКХ», за лето они уже подготовили 7 домов.

Алексей Канаев, врио генерального директора управляющей компании ООО «РЖКХ»: «Работа к зимнему периоду ведётся в соответствии с графиком. Промывку, опрессовку тепловых внутридомовых сетей выполнили уже на 100%. На данный момент ведутся работы сезонные по ремонту кровель, швов».

Пока Заполярье ещё балует северян тёплыми деньками, коммунальщики занимаются оградами, подъездами и чердаками. Также «РЖКХ» набирает к себе на должности маляров- выпускников колледжа имени Момота. Ребятам – трудоустройство по специальности и опыт, а жилищникам – толковые, квалифицированные кадры, которых так не хватает.

К слову, в Мурманске работа тоже идёт. На попечении компании «Алые Паруса» находится 16 домов. В одном из них, в девятиэтажке на Кольском проспекте, 202 уже успели обновить входную группу нескольких подъездов и начать внутренний ремонт.

Ольга Клюшник, представитель управляющей компании ООО «Алые паруса»: «Выбрали очень радужный цвет для того, чтобы поднимать собственникам настроение, делаем косметический ремонт второго подъезда. В летний период осуществили в районе 300 погонных метров ремонт межпанельных швов, также делаем ремонт кровельного покрытия. Для подготовки к зиме обслужили без единого замечания, сдали ресурсоснабжающей организацией тепловой пункт – установили регулятор температуры».

Несмотря на несколько пугающий облик подъезда, переживать не стоит, это всего лишь один из этапов текущего ремонта, уверяют специалисты.

Коммунальщики поддерживают и обратную связь. К примеру, одна из жительниц дома попросила установить ограду для цветов под своими окнами. А у другого подъезда, также по письменному обращению, была установлена новая урна.