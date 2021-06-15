Жилищный вопрос для уток решён на Ледовом озере

Своим собственным жильем обзавелись мурманские утки. Комфортабельный мини-коттедж для птиц установили рядом с обновленной набережной Ледового озера.

О судьбе пернатых товарищей ученики Мурманского международного лицея задумывались давно. Ведь немало уток остаются зимовать в Заполярье вместо того, чтобы улетать в тёплые края. По мнению школьников, установка такого домика-кормушки поможет птицам пережить холодную северную непогоду. Над реализацией этого проекта школьники работали ни один год.

Жанна Ступневич, бывший учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»: «Идея появилась у нас года 4 назад, осенью. Весной был уже воплощён домик вживую. Сначала был макет небольшой, недочеты макета ребята учли и вживую сделали домик. Правда, его не установили в самом начале, говорили, что нет благоустройства самой набережной, дождались реконструкции. В этом году домик установили.

Причин, по которым утки остаются зимовать в городе всего две: во-первых, пернатые привыкают к тому, что их кормят люди и думают, что так будет всегда, во-вторых, от тяжёлой пищи птицы толстеют и просто не могут улететь на юг. Для них такое жилище станет самым настоящим спасением.

Жанна Ступневич, бывший учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»: «Очень часто здесь жители подкармливают уток. Здесь получилась хорошая зона для выведения потомства».

Немало сил ушло у лицеистов на то, чтобы обеспечить пернатых собственным жильём, ведь продумывать проект домика приходилось до мелочей. Мини-коттедж для пернатых установили на отмели в нескольких метрах от берега озера Ледового, чтобы до него не смогли добраться собаки и вандалы.