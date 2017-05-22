ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Не так страшен ЕГЭ, как его порой малюютПотребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.17 19:30

Жилстрой становится краше

Снег в Мурманске почти сошёл, пришла пора готовить жилые микрорайоны к лету. Поэтому городские специалисты приступили к работам по облагораживанию территорий рядом с социальными дома, которые заселили осенью прошлого года.

Гудят тракторы, рабочие ровняют грунт лопатами, трамбуют щебень. Работа рядом с новыми домами по улице Декабристов кипит с самого утра. Пока внутри небольшого дворика распутица и грязь, но уже летом, обещают специалисты, этот район будет не узнать.

- Мы проводим асфальтирование тротуаров, будем делать асфальтобетонное покрытие проезжей части, - говорит Елена Давиденко, главный специалист АО «Агентство Мурманнедвижимость». – Все работы ведутся согласно графику производства земляных работ.

Напомним, эти дома сдали в эксплуатацию ещё осенью прошлого года. До снегопадов облагородить придомовую территорию успели лишь частично, поэтому с одной стороны двора уже организованы первые клумбы, выложенные камнем, с другой - пока груды щебня и песка. Всё это пойдёт в дело. Работы планируют завершить к 15 июля, а снег и весенний дождь не должны внести свои коррективы в график сдачи работ.

- Погодные аномалии этого года немного мешают, - говорит Юрий Красильников, директор группы строительных компаний, - но мы же живём на Крайнем Севере. Сделаем всё хорошо и быстро.

Помимо нового асфальта во дворе для удобства жильцов будет организована парковка для личных автомашин. Чуть позже рабочие обновят и детскую площадку, а на клумбах появятся цветы.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовал: 491 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Департамент». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:50«Открытая студия: ЕГЭ». Тематическая программа (12+)23:20«Перед полуночью». Художественный фильм (16+)03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 66 копеек, евро – почти на 48 копеекЦены на нефть подыгрывают рублю-PRO ЭнергетикуКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»Потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 маяПАО «Мурманская ТЭЦ» проведёт испытания на максимальную температуру-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения