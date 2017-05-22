Жилстрой становится краше

Снег в Мурманске почти сошёл, пришла пора готовить жилые микрорайоны к лету. Поэтому городские специалисты приступили к работам по облагораживанию территорий рядом с социальными дома, которые заселили осенью прошлого года.

Гудят тракторы, рабочие ровняют грунт лопатами, трамбуют щебень. Работа рядом с новыми домами по улице Декабристов кипит с самого утра. Пока внутри небольшого дворика распутица и грязь, но уже летом, обещают специалисты, этот район будет не узнать.

- Мы проводим асфальтирование тротуаров, будем делать асфальтобетонное покрытие проезжей части, - говорит Елена Давиденко, главный специалист АО «Агентство Мурманнедвижимость». – Все работы ведутся согласно графику производства земляных работ.

Напомним, эти дома сдали в эксплуатацию ещё осенью прошлого года. До снегопадов облагородить придомовую территорию успели лишь частично, поэтому с одной стороны двора уже организованы первые клумбы, выложенные камнем, с другой - пока груды щебня и песка. Всё это пойдёт в дело. Работы планируют завершить к 15 июля, а снег и весенний дождь не должны внести свои коррективы в график сдачи работ.

- Погодные аномалии этого года немного мешают, - говорит Юрий Красильников, директор группы строительных компаний, - но мы же живём на Крайнем Севере. Сделаем всё хорошо и быстро.

Помимо нового асфальта во дворе для удобства жильцов будет организована парковка для личных автомашин. Чуть позже рабочие обновят и детскую площадку, а на клумбах появятся цветы.