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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.20 19:30

Жить нужно комфортно и красиво

Именно поэтому управляющая компания «Североморскжилкомхоз» работает на благо местных жителей. Сейчас рабочие проводят косметический ремонт в домах, находящихся в ответственности организации.

Жители дома №30 по улице Северная застава  в Североморске уже наслаждаются долгожданным обновлением. Недавно в подъездах и входных группах девятиэтажек сделали косметический ремонт, заменили почтовые ящики, установили новые энергосберегающие светильники. Новые современные стеклопакеты заняли место старых окон, но такое обновление удалось выполнить не везде, работу осложняют самостройные кладовки.

Кирилл Чудинов, генеральный директор управляющей компании «Североморскжилкомхоз»:  «Есть нюанс в нашей работе – кладовки. Поэтому не везде получилось. Но собственники увидели, что стоят пластиковые окна там, где это возможно было сделать, люди готовы свои кладовки разобрать. Так как это их имущество, то мы бороться в данном направлении сильно не можем».

Кроме того, жильцы одного из подъездов по собственной инициативе установили видеонаблюдение для личной безопасности,  чтобы вандалы не испортили свежий ремонт. Ведь североморцы им очень довольны. Такие успехи достигаются благодаря тесному взаимодействию управляющей компании и председателя совета многоквартирного дома.

Павел Сажнев, председатель совета дома №30 по улице Северная Застава, г. Североморск:  «В течение уже полутора лет, как я считаю, что достаточно эффективно и с хорошим результатом работаем с управляющей компанией. Поэтому выполнен ремонт, начиная с кровли, заканчивая подвалом. Такие объёмы выполнены впервые за 35 лет с момента постройки дома».

А в одном из двух подъездов 11-го дома по улице Сизова ремонт только начался. Через две недели жильцы увидят результат стараний управляющей компании.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора группы компании «Североморскжилкмхоз»:  «Будет заменена входная группа, осуществлена покраска её, штукатурка. Гидроизоляция будет положена на козырек».

Всего в этом году управляющей компанией «Североморскжилкомхоз» запланирован косметический ремонт порядка в 40 подъездах. Работы в 20-ти из них уже завершены и очень успешно, без нареканий. Обновление  ведётся четко по графику.

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