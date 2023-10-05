Жить по-новому комфортно и красиво – об этом мечтают во всех городах Заполярья

Конечно, для лучшей жизни необходимо много работать. Например, в Оленегорске в этом году ударными темпами ремонтируют дороги и дворы, занимаются благоустройством территорий.

В этом году на улицах Оленегорска жители наблюдали небывалое количество дорожной техники. И всё потому, что здесь серьёзно взялись за ремонт пешеходных и проезжих зон. Впервые с основания города стартовало такое крупное обновление тротуаров, а на некоторых участках асфальтовое покрытие появилось только сейчас.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Поэтому было принято решение. А при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса удалось сделать сразу три основных улицы: Строительная, Мира и Бардина. Это три такие фундаментальные улицы Оленегорска. Работы по улице Бардина и Мира завершены, а по улице Строителей - 95%, выходим на финишную прямую».

Эту часть оленегорцы называют старым городом. Здесь расположены первые в муниципалитете микрорайоны. Если раньше эти места были неприглядными, то теперь сюда съезжают люди со всего Оленегорска. Например, многие жители ходят в этот район на прогулки.

- Там просто удовольствие ходить и гулять. И от наших жителей, двух или трёх человек уже слышали, а вы знаете, где надо гулять? В старом городе. Там широкие ровные тротуары везде, пешеходные переходы, зебра. Гуляй и наслаждайся.

Обратную связь от горожан Иван Лебедев получает регулярно, лично общается с ними, узнаёт, нравятся ли такие обновления.

- Я довольна, так как очень люблю бегать и мне теперь бегать намного удобней даже просто по городу. Раньше приходилось выбегать за территорию города, а сейчас нет. Комфортно очень, чистенько, замечательно.

- Очень хорошо, спасибо. Всем спасибо.

Завершить все работы подрядчики должны до 15 октября. По словам главы округа, ремонт продвигается чётко по графику, задержек быть не должно. И контролируя процесс, Иван Лебедев строит планы на будущее.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск: «Это огромный объём работ. Мы его успели и сделали, это не может не радовать, потому что и мамам с колясками будем лучше ходить и деткам на велосипедах, на самокатах кататься. На следующий год планируем сделать прокат, чтобы было детям, чем заниматься в летний период, которые здесь остаются».

Конечно, в следующем году обновления будут продолжены. Сейчас власти округа приступили к формированию бюджета. Большой объём работ планируют провести по благоустройству дворовых территорий. Кстати, в этом году обновления уже коснулись 20 таких объектов.

Но об этом мы расскажем в ближайших выпусках новостей, не пропустите.