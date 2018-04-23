Жить с «Радостью»

Легендарный танцевальный коллектив Заполярья «Радость» отметил юбилей большим концертом в ДК имени Кирова. Билеты на юбилейный концерт ансамбля были раскуплены задолго до торжественного вечера. Заслуженный коллектив с момента своего основания считается культурным символом Заполярья. Основанная полвека назад молодым хореографом Людмилой Феоктистовой танцевальная группа из десяти человек, спустя годы выросла до огромных, по мурманским меркам, масштабов и сейчас насчитывает более трехсот артистов.

- Раньше коллектив занимался в ДК Железнодорожников, а потом они со мной дружненько перетекли в ДК Моряков, - рассказывает о становлении коллектива Лариса Феоктистова, художественный руководитель ансамбля «Радость», заслуженный работник культуры РФ. - Но мы считаем официально, что ансамблю 40 лет. Те годы не берем в учёт. Был просто танцевальный коллектив, а потом обрел название «Радость».

«Радость» - это одна большая семья, которая стала победителем многих фестивалей, конкурсов и смотров и не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Но отдыхать некогда, у коллектива большие планы. Это и концерт, посвященный Международному дню танца, и финал конкурса «Будущее России», организованный на сцене Государственного Кремлевского дворца. Дальше ребят ждут Болгария, Китай и Тайвань. По признанию участников труппы, за всеми победами, каждым отточенным до совершенства движением стоит напряженный ежедневный труд и огромное волнение, которое они умело скрывают за лучезарными улыбками.

- Это не то, что большая семья, это огромная семья! – считает Павел Зверев, артист ансамбля «Радость». - Несмотря на то, что раскидало нас время по разным городам, всё равно мы все вместе. Всё равно мы друг другу помогаем, друг друга очень любим.

Море цветов, подарков, добрых слов, песен и танцевальных номеров. Поздравить «Радость» приехали коллеги и друзья из разных городов Мурманской области. В завершении юбилейного вечера зрители долго не отпускали любимый коллектив аплодисментами.