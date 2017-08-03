Жить стало дороже!

В Мурманской области подняли планку прожиточного минимума. Новую величину прожиточного минимума установило региональное правительство. Размер его на территории Мурманской области составляет в расчёте на душу населения 14583 рубля, для трудоспособного населения – 15185 рублей, для пенсионеров – 12138 рублей, для детей – 15048 рублей. Прожиточный минимум установлен на второй квартал 2017 года и распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 июля.

Напомним, в предыдущем периоде величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения была на 516 рублей меньше.