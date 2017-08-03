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День за днём с «Арктик-ТВ»03.08.17 19:30

Жить стало дороже!

В Мурманской области подняли планку прожиточного минимума. Новую величину прожиточного минимума  установило региональное правительство. Размер его на территории Мурманской области составляет в расчёте на душу населения 14583 рубля, для трудоспособного населения – 15185 рублей, для пенсионеров – 12138 рублей, для детей – 15048 рублей.  Прожиточный минимум установлен на второй квартал 2017 года и распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 июля.

Напомним, в предыдущем периоде величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения была на 516 рублей меньше.

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Последние комментарии

Геннадий Викторович
03.08.17 19:41
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Комментарий к новости:Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск, досрочно прекратил свои полномочия
Ирина
03.08.17 13:06
А ведь некоторые северяне живут на этот минимум! Точнее выживают!!!
Комментарий к новости:Для северян установили новый прожиточный минимум
SuhiRos
03.08.17 12:21
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