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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30

Жить в аварийном доме – врагу не пожелаешь!

Жилая «деревяшка» под номером 14 на улице Куйбышева, кажется, своё уже доживает. Полы в квартирах опасно прогибаются, канализационные трубы и батареи то и дело замерзают, а в подвал вообще страшно заходить. Мало того, что он давно затоплен, внутри обвалился фундамент, а бетонные перекрытия того и гляди рухнут вниз. Жители аварийного дома не знают, что делать, к кому обращаться за помощью. Пока люди снимают видео и размещают его в интернете в надежде на резонанс.

Дом номер 14 по улице Куйбышева аварийным признали в 2016 году. Но очередь на переселение до его жителей пока не дошла. В последнее время квартиранты здесь находятся на грани отчаяния: в помещениях холодно и приходится постоянно включать обогреватели. Полы насквозь мокрые из-за влажности в подвале, а недавно замёрзла и лопнула канализационная труба. О невероятных бедах  в «деревяшке» Мария Локтева рассказывает, смирившись, без отчаяния и дрожи в голосе: «Приехали слесаря в воскресение. Нашим же кипятком они согрели трубу. Туалет начал сливаться, но суть в том, что трубу, которая лопнула от морозов, они ремонтировать не стали, сказав: «Ремонтируйте за свой счёт», - делится своими житейскими бедами Мария Локтева, житель дома № 14 по улице Куйбышева. - После этого я позвонила девушке из управляющей компании, она сказала, что мы должны чинить это за свой счёт, к ним это никакого отношения не имеет. «Обращайтесь в администрацию, куда хотите, это не наше дело», - сказали они».

Коммунальщики заниматься зданием не хотят, считают жители. Жалобы в прокуратуру и другие инстанции не помогают. И даже постановления суда желаемого эффекта не приносят, рассказывает Нина Клейн, жительница дома. У женщины астма и влажность в квартире здоровья ей совсем не прибавляет. А с января дом вообще оказался в свободном плавании.

- В суд подавала. Суд я выиграла, - рассказывает о своих победах на фронте ЖКХ, не принёсших избавления от бед, Нина Клейн, житель дома № 14 по улице Куйбышева.

Главная причина бед в доме, считают жильцы, в том, что дверь в подвал всегда открыта: здание просело и теперь она попросту не закрывается. Вот и замерзают трубы, а из под пола сильно сквозит. Чтобы посмотреть, что с этим можно сделать, Мария с мужем спустились в подвал. И ужаснулись: «Стенка там обвалилась вообще, в принципе. Её пытались держать на палочке.  Вот она, в принципе, и сейчас держится на палочке».

Очевидно, скоро метод «палочки» придётся применить и с другой плитой - внешней. В её конструкции дыры и трещины.  В противоположном углу подвала свалены куски фундамента. Его на подпорках закрепить, очевидно, не удалось, пустоты, на месте которых раньше находились поддерживающие дом бетонные блоки, попросту заколотили досками. Сейчас всё это прочно вмёрзло в лёд.

Затоплен подвал постоянно, трубы прогнили и из них при каждом включении крана в квартирах буквально хлещет вода. Пол в квартирах от таких потопов прогнил и только чудом до сих пор не провалился вниз.

В квартирах, утверждает Елена, приходится дополнительно прокладывать полы фанерой и выстилать коврами в два слоя: так меньше сырости и сквозняков. Однако, и эта мера от холода не спасает. Дети, а их у Елены двое, причём одному всего 7 месяцев, постоянно болеют. Деваться этим людям по большому счёту некуда: другого жилья у семьи нет.

В городской администрации журналистам «Арктик-ТВ» подтвердили, что этот дом действительно включён в программу переселения аварийных, он будет расселён, когда придёт его очередь. Однако, процесс этот трудоёмкий и длительный. Специалисты за зданием наблюдают, готовы, в случае появления серьёзных изменений, например, в состоянии капитальных конструкций, что само по себе может быть опасно, оперативно принять необходимые меры.

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