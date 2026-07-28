Жить в комфорте и безопасности: столица Северного флота обновляется

Несколько важных социальных объектов Североморска сейчас находятся на стадии строительства и капитального ремонта в рамках программы реновации ЗАТО. Глава Мурманской области решил лично проверить ход этих работы.

Спортивный корт ЦСКА сейчас в завершающей стадии строительства. Раньше на этом месте был старый разрушенный стадион. Сейчас здесь возводят большой и современный, который включает в себя ледовое поле и футбольное с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны. Внутри будут расположены комфортные раздевалки и душевые, а также спортзал.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Стадион уже в завершающей стадии. Буквально осенью мы его будем открывать. Это делается для тех, кто служит на Северном флоте и их семей. Это правильно, они точно этого заслуживают».

Ещё одно будущее место притяжения североморцев - ледовая арена, которая уже находится на завершающей стадии постройки. Её открытие запланировано на конец года. Эта площадка будет открыта для занятий не только профессиональных спортсменов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «План такой. Во-первых, это хоккеисты, во-вторых, фигуристки, которые занимаются этим видом спорта. И в-третьих, это будет каток с арендой коньков для жителей города».

Также в столице Северного флота активно реконструируют историческое здание Дома офицеров. Последние годы оно находилось в удручающем состоянии. Специалисты, ведущие ремонт, сравнивают ДОФ по уровню разрушения и сложности восстановления с мурманским кинотеатром «Родина». Работы включают восстановление фасада, интерьеров и барельефов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Работы идут, но точно ещё понадобится следующий год. Я по докладу подрядчиков понимаю, что к концу следующего года Дом офицеров откроет свои двери для североморцев и гостей города».

Во время объезда глава региона также обратил внимание на ремонт фасадов домов Североморска, которые ведут на улице Сафонова, а ещё на приведение в порядок прибрежной зоны города.