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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.19 19:30

Жить в посёлке Пушном становится немного лучше

Там отремонтировали школу, детский сад и планируют обновить крыльцо Дома культуры. Однако проблемы в Пушном всё ещё есть. Населённый пункт посетил глава региона Андрей Чибис. Он побывал в социальных объектах посёлка и пообщался с жителями.

Школу в  Пушном построили в 1974 году. Два этажа, есть спортзал и столовая. Рассчитано образовательное учреждение на 190 человек и, что редкость для посёлков, заполнено почти полностью. Сейчас здесь учатся 109 детей. Их привозят, в том числе из близлежащих посёлков.

В этом году школу отремонтировали. Обновили крыльцо, кабинеты, пищеблок, поменяли систему канализации и установили камеры видеонаблюдения. Кроме того, образовательное учреждение выиграло конкурс на грант в 500  тысяч рублей. На эти средства построили мини-технопарк, в котором ребята смогут заниматься робототехникой.

«Мы ещё закупили в этом году мобильный класс: 10 ноутбуков. Поэтому мы оснащены хорошо, - говорит  Ольга Баданина, директор МОУ Пушновская СОШ. -  В каждом классе у нас компьютер, в каждом классе у нас интерактивная доска, МФУ, как положено по стандартам».

Несмотря на обновки, у школы есть и проблемы. Учреждение испытывает кадровый голод. Здесь нет учителя английского. Педагоги не хотят ехать в посёлок, несмотря даже на то, что им готовы предоставить служебное жильё. А вот нехватки медицинских кадров Пушной не испытывает. В местной амбулатории работают 7 медиков.

Здесь есть участковые терапевт и медсестра, фельдшер, стоматолог, процедурная медсестра и медсестра педиатра, а также акушерка. По четвергам в амбулатории проводится забор анализов по назначениям специалистов. Также по графику в посёлок приезжает автомобильный рентгеновский комплекс. Рабочий день медучреждения делится на две части. В одной половине дня принимают детей, в другой - взрослых. И единственное, на что жалуются жители посёлка, на  неудобный, с их точки зрения, график работы. Вечером работающие люди попасть к медикам не успевают.

Над оптимизацией графика обещали подумать. А следующим местом визита врио губернатора в Пушном стал детский сад. К 1 сентября в нём поменяли окна, отремонтировали кровлю.

В детском саду Андрей Чибис, глава региона,  посмотрел, как выглядят детские группы, заглянул в спальню и пищеблок. Между визитами в учреждения посёлка глава региона зашёл в несколько дворов и даже оценил ремонт подъезда одного из домов. Увиденным врио губернатора остался доволен.

«Приятно удивило  то, что  Пушной в порядке содержится. Даже трава подстрижена, хочу отметить, чего не хватает в наших крупных городах», - заметил Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области.

Андрей Чибис отметил и то, что у посёлка есть проблемы. Главная - безработица. В советские времена в Пушном была большая звероферма. В 90-е предприятие развалилось. Сейчас здесь разводят песцов частники, но поголовье у них небольшое, много работников компании не требуется. По мнению Андрея Чибиса, выход из сложившейся ситуации - развитие фермерских хозяйств. Фермерам всегда требуются дополнительные руки, а значит и работа будет.

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