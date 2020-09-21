Житель Апатитов совершил разбойное нападение в одном из торговых павильонов

На место происшествия незамедлительно приехали оперативники.

Пострадавшая сотрудница торговой точки рассказала полицейским, что злоумышленник, угрожая ножом, украл из торговой точки алкоголь и сигареты.

Эксперты сняли отпечатки пальцев рук и обуви, которые остались после ЧП. А по записи с видеокамеры установили его приметы.

В скором времени северянина задержали. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 19-летний житель Апатитов, который сознался в содеянном.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.