Житель Дровяного своим поведением ночью перепугал соседей

Местные жители стали свидетелями того, как мужчина кричал на своих детей, а затем выкинул собаку из окна.

Житель Дровяного перепугал своих соседей громким криком и шумом. Последней каплей терпения для Юлии Нудельман перед вызовом полиции стало то, что нарушитель спокойствия выкинул свою собаку из окна квартиры на четвёртом этаже.

Юлия Нудельман, жительница посёлка Дровяное: «Я проснулась от дикого визга собаки, от криков соседа, который живёт снизу. От грохота. Побежала на кухню, открыла окно, стала стучать по подоконнику уличному, а через буквально несколько секунд вылетает из окна собака. Плашмя падает! Хорошо, что снег был, вскакивает и убегает в гаражи. Я, значит, ему крикнула, что я вызову полицию».

По словам очевидцев, инцидент произошел в два часа ночи, а крики стояли до пяти утра. О случившемся узнали и волонтёры, которые намеревались забрать животное, но сейчас собака находится в семье обидчика.

Мы попытались застать хозяина дома, но дверь квартиры, в которой разгорелась ссора, никто не открыл.

Зоозащитники, впрочем, сложа руки сидеть не стали и написали на мужчину заявление в полицию. Его, как минимум, можно подозревать в жестоком обращении с животными.

Ирина Комлева, общественный инспектор в области обращения с животными, г. Мурманск (по телефону): «Будем надеяться, что по данному случаю будет проведена проверка и гражданин понесёт наказание в соответствии с законом. Хочется сообщить, что история получила широкую огласку, нашёлся человек, который может взять собаку на ответственное содержание. Остаётся только вместе с сотрудниками полиции изъять животное».

Внимательно изучив видео с камер наблюдения, правоохранители заметили, что мужчина жёстко ведёт себя далеко не только с собакой. Материалами уже заинтересовались органы опеки.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием ситуации.