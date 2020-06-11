Житель Кандалакши напал на представителя органов правопорядка в отделении полиции

Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

Мужчину в полицию доставили после заявления одной из местных жительниц, которой подозреваемый угрожал.

Но административное разбирательство закончилось для пьяного нарушителя правопорядка силовым задержанием. После нападения на полицейского молодого человека повалили на пол и заковали в наручники. Позже протрезвев, он признал совою вину.

Уголовное дело направлено в суд, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.