День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30
Житель Кандалакши признан виновным в оправдании терроризма
По данным следствия, осуждённый в комментариях в одной из социальных сетей публично одобрил террористический акт, произошедший в Мурманске.
В рамках предварительного следствия в квартире мужчины был проведён обыск, обнаружены и изъяты предметы, указывающие на националистические взгляды и убеждения.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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