День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.25 19:30
Житель Коломны Иван Когтиков на велосипеде отправился покорять дороги Заполярья
Он планирует на своем железном коне добраться до Териберки.
Велосипедист Иван Когтиков поставил цель добраться из Коломны до Северного Ледовитого океана. Мужчине предстоит преодолеть около 2,5 тысячи километров из Коломны до Териберки.
Стартовал путешественник 8 июня, в Кировске у него в планах сделать первую длительную остановку.
Сейчас велосипедист находится в Ярославле.
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