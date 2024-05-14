Житель Ковдора Денис Артеменко спас лосёнка

Он заметил животное недалеко от посёлка Ёна, где собирался порыбачить.

Лосёнок застрял в тине и не мог выбраться из воды самостоятельно. Мужчина не оставил малыша погибать и вытащил его.

Немного посидел рядом, пока тот не пришёл в себя и затем ушел. Но признается, что издалека увидел, как за спасенным лосёнком пришла его мама.