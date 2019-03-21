Житель Ковдора убил своего собутыльника и попытался избавиться от тела, утопив его в озере

Следствием и судом установлено, что подсудимый после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, на почве внезапно возникшей личной неприязни, избил потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, а подсудимый скрыл его тело, утопив его в одном из водоёмов Ковдорского района.

Тело с привязанными металлическими изделиями, в том числе и гирей, было обнаружено на дне озера. С самого начала расследования подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и пытался ввести криминалистов в заблуждение.

Приговором Ковдорского районного суда мужчина признан виновным в преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.