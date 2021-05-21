Житель Мончегорска предстанет перед судом за кражи продуктов из магазинов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мончегорца. С августа по ноябрь прошлого года он совершил 4 кражи из магазинов Кандалакши.

Похищенные продукты питания и алкоголь мужчина впоследствии перепродавал, выручку тратил на собственные нужды. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину в полном объёме. Объединенное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.