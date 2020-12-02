Житель Мончегорска украл из магазина техники два электролобзика

Недостачу инструментов на витрине удалось обнаружить только после ревизии.

Кражу, как оказалось, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По записи удалось найти и предполагаемого воришку, который инструменты похитил, банально спрятав их в рюкзаке. Подозреваемым оказался местный житель 1981 года рождения.

При задержании мужчина вину признал и пояснил полицейским, что похищенное имущество продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лето лишения свободы.