Житель Мончегорска украл из одного и того же магазины электроники электросамокат, кофемашину и мобильный телефон

О происшествие сотрудники торговой точки сообщили в полицию после того, как обнаружили недостачу.

В общей сложности мужчина вынес товаров на сумму более 70 тысяч рублей. Схема совершения краж во всех случаях была идентична – злоумышленник заходил в магазин, затем, уличив момент, забирал товар и незаметно покидал помещение.

Полицейские оперативно установили личность воришки, его подозревают в совершению ещё 8 краж.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела.