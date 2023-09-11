Житель Мурманска повторно попался на езде в состоянии алкогольного опьянения

Прав у нарушителя так же не было, их забрали ещё в первый раз.

После освидетельствования, которое показало, что водитель нетрезвый, инспекторы доставили автолюбителя в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку.

После проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и был лишён прав.

Теперь на него завели уголовное дело, водителю грозит до 2-х лет лишения свободы.