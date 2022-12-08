Житель Мурманска предстанет перед судом за незаконное хранение и изготовление наркотических средств

Изъятое в квартире подозреваемого было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

Выяснилось, что обвиняемый выращивал по месту жительства 49 кустов конопли и хранил свыше 5 килограммов наркосодержащих растений, готовых к употреблению. Помимо наркотиков были изъяты осветительные приборы, обогреватели, вентиляторы, розетки с таймером и упаковочный материал.

Мурманчанин свою вину признал и рассказал сотрудникам полиции, что выращивал растения, для личного потребления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.