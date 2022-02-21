Житель Мурманска предстанет перед судом за выращивание и хранение конопли дома

У молодого человека полицейские изъяли 350 грамма наркосодержащих растений. Коноплю он выращивал для личного употребления у себя дома в специально оборудованной комнате. В помещении мужчина установил специальную палатку, сделал освещение, систему вентиляции воздуха, циркуляции воды и подачи питательных веществ.

Правоохранителями были обнаружены и изъяты 8 чёрных горшков из войлока с землей и растениями, различные курительные принадлежности.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.