Житель Оленегорска подозревается в краже духов из магазина

Недостачу продукции обнаружил представитель одного из магазинов. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер наблюдения. Оказалось, что неизвестный взял с прилавка два вида духов, оставив коробки с антикражной системой на полках.

Подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель, который признал вину. Однако похищенные духи мужчина успел продать.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы.