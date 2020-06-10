Житель Оленегорска встретил в городской черте медведя

Мужчина находился в автомобиле, поэтому опасности косолапый не представлял.

Выходя в лес, стоит учитывать вероятность встречи с медведями, безобидный вид которых обманчив. Мишки представляют реальную угрозу. С хищником желательно не сближаться, а, заметив, необходимо вести себя шумно, громко говорить, но ни в коем случае не бежать.

Подкармливать косолапых категорически запрещено, животные очень быстро привлекают и начинают искать встречи с людьми. Такие визиты, заканчиваются отстрелом лесных гостей.

Особенно опасны медведицы с медвежатами. Недавно редакция «Арктик-ТВ» рассказывала о Кандалакшском заповеднике, сотрудники которого засняли на фотоловушку такое семейство. Но в этом случае, мама с детьми живёт на острове, в дали от людских поселений.