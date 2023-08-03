Житель Полярного Сергей Береснев продолжает радовать земляков красочными рисунками

Его называют заполярным Бэнкси, но Сергей с таким сравнением не согласен. Уличный художник из Полярного свои работы делает днём, общаясь попутно с людьми и выслушивая критику.

Все материалы для рисунков мастер стрит-арта приобретает за собственный счёт, тщательно выбирает место, где будет размещён портрет или, например, изображения животных и растений, готовит стену под подкраску. Это, подчеркивает Сергей Береснев, занимает порой куда больше времени, чем сам процесс рисования.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «На фон – широкой насадкой, чтобы фокус был на передний план. А далее – уже более тонкой насадкой прорисовывается, и цветов побольше, и какие-то капельки».

Как правило, внести корректировки в сезонный график рисования может лишь погода и… вандалы. Например, антипоклонник творчества Береснева уже несколько лет портит уличные изображения. В случае, например, с портретом Бодрова хулиган сначала расцарапал чем-то острым рисунок, а после реставрации, проведённой Сергеем, вновь вернулся под покровом ночи уже с краской… Возможно, восстановлению рисунок теперь не подлежит.

Сергей Береснев, уличный художник, г. Полярный: «Он брал ткань, пропитанную клеем ПВА. Когда я его сдирал, то удалялись куски вместе с штукатуркой, просто всё теряется».

Не опустить руки в такой ситуации, конечно, сложно. Но художник верит, что искусством можно изменить многое и уже сейчас планирует принять участие в Дне города с интересными мастер-классами.

Присоединиться к созданию уличного рисунка смогут все желающие, но это пока всё секреты, которые готовится раскрыть Сергей.