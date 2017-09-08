Житель посёлка Никель, совершивший покушение на убийство, предстанет перед судом

24 марта 2017 года 59-етний обвиняемый находился в своей квартире в Никеле, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. Утром, после приглашения выпить, между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. И тут хозяин квартиры взялся за нож. Он нанёс гостю не менее пяти ударов в туловище. Однако, довести начатое кровавое дело до конца нападавший не смог, так как клинок ножа сломался и застрял в ране жертвы.

Осознав то, что он натворил, мужчина в панике бросился из квартиры, встретил на лестничной площадке соседей и попросил их вызвать скорую...

- Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший от ножевых ран человек остался жив, - отметила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию с СМИ. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.