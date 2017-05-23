Житель Приморского края за короткий срок успел совершить в Мурманске разбой и два угона автомашин

В прошлые выходные сотрудники полиции задержали 22-летнего подозреваемого в двух угонах и краже. Ранее судимый житель Приморского края, приехавший в Мурманск на заработки, устроился в автосервис и сразу заработал себе новый срок.

В полицию Мурманска обратился владелец автосервиса. Он рассказал, что его работник угнал автомобиль «Ниссан Кашкай», прихватив также и 16 тысяч рублей из кассы предприятия. В качестве подтверждения своих подозрений бизнесмен предъявил запись с камер видеонаблюдения.

Спустя сутки в полицию поступило новое сообщение об угоне «Хендай Соната». Автомобиль угнал тот же человек.

До того, как устроиться в автосервис житель Находки уже успел попасть в поле зрение мурманских правоохранителей. За уличный грабеж его приговорили к обязательным работам, но от исполнения наказания он скрылся и неофициально устроился в гараж. Там он и работал, и жил, пока не совершил угон с кражей.

Похищенные деньги он прогулял, а на иномарке катался по городу, но так как был пьян, не справился с управлением и разбил машину. После чего вернул «Ниссан» в сервис и скрылся.

- Полицейские установили, что после этого злоумышленник направился другое развлекательное заведение, где познакомился с компанией моряков, - рассказывает Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - Владелец автомобиля «Хендай» пригласил его к себе домой, где они продолжили распивать спиртные напитки. Молодой человек решил выйти из квартиры, прихватив ключ от автомобиля хозяина, угнал его автомобиль.

Угнанный «Хендай» полицейские нашли в одном из дворов Мурманска. За рулем машины сидел и подозреваемый, который смотрел трансляцию футбольного матча. В отношении ранее судимого безработного без определенного места жительства уже возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За катание на чужих автомобилях и кражи ему может грозить до 5 лет лишения свободы.