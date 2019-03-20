Житель Ревды отсидит 13 лет за убийство приятельницы

Житель Ревды отправится в исправительную колонию особого режима за убийство знакомой.

44-летний рецидивист и его родной брат распивали алкогольные напитки вместе с приятелем и его сожительницей 1983 года рождения, находясь в квартире на улице Умбозерской в посёлке Ревда. Во время таких посиделок женщина начала громко кричать, а также, по мнению осужденного, хотела нанести удар ножом его брату.

Злоумышленник отобрал у неё нож и нанёс им не менее 16 ударов в шею, грудную клетку и живот, отчего потерпевшая скончалась на месте.

Убийца с места преступления скрылся, но вскоре был задержан, и под весом собранных доказательств, в том числе, благодаря результатам проведенной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, он признался в преступлении.

Приговором Ловозерского районного суда Мурманской области подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет.