Житель Североморска, попытавшись дать взятку сотруднику ГИБДД, попал под суд

Мужчина управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а чтобы не лишиться прав, решил подкупить инспектора, вот только дело приобрело другой оборот.

Сотрудник ГИБДД взятку не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть. Подозреваемый уже признал свою вину, уголовное дело направлено в суд.