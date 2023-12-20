Житель Свердловской области, находившийся в федеральном розыске, решил ограбить магазин в Апатитах

Неизвестный ворвался в магазин и похитил кассовый ящик.

Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался житель Свердловской области, находящийся в федеральном розыске.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В похищенной кассе находилось 6 тысяч рублей, которые задержанный потратил на свои нужды.

Теперь ему грозит очередной срок за грабёж.