Житель Видяево уже полгода не может добиться ремонта радиаторов отопления в своей квартире

Сроки замены батарей постоянно переносятся, а местная власть обещает справиться с задачей только к концу марта.

Проблему, с которой житель ЗАТО Видяево бегает по инстанциям уже почти полгода, озвучили на оперативном совещании губернатора Мурманской области.

Руководитель Центра управления регионом сообщил, что заявку о замене текущих радиаторов отопления в квартире мужчина написал ещё в октябре 2022 года. В ЖКУ ему ответили, что необходимые батареи в наличии есть и попросили немного подождать, пока мастера придут и поменяют испортившиеся радиаторы. Однако, с тех пор ремонт откладывался несколько раз. Батареи за эти месяцы так и не поменяли. Зато местная власть, руководит которой сегодня Сергей Богза, попросила подождать ещё немного, примерно до конца марта.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «В администрации же пообещали решить вопрос к 24 марта. Таким образом житель ждёт решения своей проблемы почти полгода. Просим администрацию проконтролировать окончательное решение».