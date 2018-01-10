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День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.18 19:30

Жителей аварийных домов в халупах жить не оставят

В Мурманской области продолжится расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января  2012 года по 2014.

Из средств областного бюджета для реализации государственной программы выделено 946 млн 800 тысяч рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 131 млн 948 тысяч рублей. По состоянию на 12 декабря 2017 года на территории Мурманской области аварийными признаны 457 многоквартирных домов. В них проживает более 8 тысяч человек.  Новоселами станут жители северной столицы, Мончегорска, Кандалакши, Зеленоборского, Ковдорского района, Никеля и Умбы. Им приложат квартиры на  вторичном рынке  недвижимости, а так же  в новых домах.  Кроме того, запланировано предоставление выкупной стоимости собственникам жилья, а в отдельных муниципалитетах для заселения будут предложены отремонтированные жилые помещения муниципального фонда.  Расселение планируется завершить к 2020 году.  

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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