Жителей дома на улице Володарского одолели мыши, а управляшка бездействует

Жителей мурманской пятиэтажки в центре города одолели мыши. Многолетние обращения в различные инстанции не дают результатов. Тем временем, активность грызунов стала опасна не только для имущества, но и для здоровья людей.

Четыре года назад в доме № 3 по улице Володарского появились полчища грызунов. Управляющая компания несколько месяцев обещала провести дератизацию, но, по словам жильцов, на том дело и закончилось. Вредителей становится всё больше. Жить в доме стало невозможно.

- В 2014 году мы обратились в управляющую компанию, уже в новую, они проведи обработку, после которой грызуны действительно исчезли, - вспоминает Алевтина Яблонская, житель дома № 3 на ул. Володарского. - Но, я ещё замечу, что меня даже крыса успела укусить. …Мыши появились снова, звоню, говорят, что да, да, всё сделаем. Потом опять звоню…

Жители обращались во все возможные инстанции, в том числе ГЖИ и Роспотребнадзор, но получали лишь отписки.

В управляющей компании на звонок журналиста «Арктик-ТВ» ответили, что обработку в доме не проводили и проводить не будут, якобы нет технической возможности.

- Я пошла на улицу Коммуны, 7, в Роспотребнадзор. Женщина, с которой я разговаривала, сказала, что она сделала всё, что можно. Когда будет результат, я не знаю, - рассказывает о результатах своей борьбы с мышами Алевтина Яблонская, житель дома № 3 на ул. Володарского. - Они как ходили, так и ходят. Они уже и по столу бегают. Захожу я на кухню, а они под ногами у меня…

Пока инстанции отмахиваются от страдающих от нашествия грызунов мурманчан, которые за собственные деньги стараются бороться с вредителями. Но мыши давно привыкли к этой отраве, продолжают бегать по дому.