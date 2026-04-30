Жителей Кольского Заполярья приглашают присоединиться к всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья»

Она организована Роспотребнадзором и направлена на повышение осведомленности людей о различных аспектах заботы о своем организме.

Первый этап диктанта завершился 24 апреля. Он был посвящён здоровью полости рта и гигиене рук. На вопросы ответили более 7 тысяч северян.

Результаты показали, что 90% тестируемых заботятся о гигиене качественно.

Вторая часть акции будет проходить с 4 по 22 мая. Жители региона проверят свои знания и получат новую полезную информацию по здоровому образу жизни и правильному питанию.

Как сообщает Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, для северян подготовлено 20 вопросов, в каждом нужно выбрать один верный вариант ответа. Тестирование можно пройти в онлайн-формате на сайте диктант-санпросвет.рф.

Прошедшие проверку знаний получают именные сертификаты и рекомендации специалистов.