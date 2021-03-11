Жителей Ленинского округа избавят от вонючей воды

Хорошая новость для мурманчан. Губернатор Андрей Чибис поручил руководству АО «Мурманэнергосбыт» избавить жителей Ленинского округа от неприятного запаха воды, иначе говоря, приступить к модернизации системы отопления.

В настоящее время в Ленинском округе используется так называемая открытая система, когда из горячих кранов течёт та же самая вода, которая поступает в батареи центрального отопления из котельной. Обычно она имеет цветность и неприятный запах. Жители северных кварталов сетуют, что им долго приходится сливать воду, пока она не станет горячей, для того чтобы принять душ или помыть посуду. Закрытая система лишена этих недостатков, так как вода подогревается непосредственно в подвале дома.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Основной задачей Андрей Владимирович Чибис поставил проведение мероприятий по Ленинскому округу. Мы должны улучшить качество горячего водоснабжения, поэтому подготовим отдельную программу по реализации мероприятий для постепенного ухода от некачественного водоснабжения».

Безусловно это потребует дополнительных источников финансирования, но руководитель предприятия Алла Истомина сообщила, что в первых домах работы по модернизации системы отопления начнутся уже в этом году.