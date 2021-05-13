Жителей Ленинского округа избавят от жёлтой воды

Вода в Ленинском районе постепенно избавляется от неприятного запаха. В доме на улице Лобова поставили новое теплооборудование.

В доме номер 9 на улице Лобова установили новый бойлер, который должен избавить жителей многоэтажки от неприятного запаха горячей воды. Специалисты АО «МЭС» установили такой «котёл» в качестве своеобразной «проба пера», дом выступил пилотной площадкой для испытания модернизированной системы горячего водоснабжения.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Сама установка индивидуального теплового пункта позволила перевести данный многоквартирный жилой дом с системы открытого горячего водоснабжения на закрытую систему, когда подогрев идёт непосредственно холодной питьевой воды. У жителей из крана течёт чистая вода, а не теплоноситель из системы теплоснабжения».

Жёлтая, почти всегда плохо пахнущая горячая вода – казалось, что эта проблема Ленинского района никогда не найдёт своего решения. Однако губернатор Андрей Чибис заверил нас, что новые бойлеры, способные решить проблему, будут установлены в домах в течение ближайших пяти лет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы посмотрели сейчас первый результат и, главное, что его не просто тут поставили, он уже работает некоторое время. Я приехал сюда, чтобы убедиться, что есть положительный эффект. Сейчас проект программы подготовлен, в этом году мы планируем 29 домов оснастить такими индивидуальными пунктами для того, чтобы у людей появилась чистая вода, а самое главное, они ещё начнут экономить на счетах по теплу».

Монтаж нового бойлера – процесс небыстрый, занимает около месяца, но жители дома с пониманием отнеслись ко временным неудобствам.

Обновлённое теплоборудование не только улучшило качество водоснабжения, пункт также предусматривает автоматизированное погодное регулирование, что должно обеспечить комфортную температуру воды в любое время года.