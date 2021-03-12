Жителей Ленинского округа областного центра избавят от дурно пахнущей горячей воды

Жители Ленинского округа смогут вздохнуть спокойно. В ближайшее время начнётся модернизации системы отопления, а это значит, что горячая вода, перестанет иметь неприятный запах, который досаждал горожанам ни один десяток лет.

Новость о том, что в домах Ленинского округа горячая вода перестанет скверно пахнуть, взбудоражила многих горожан. Трудно поверить, что спустя долгое время проблема может найти решение и запах горячей воды, напоминающий тухлые яйца, уйдёт в прошлое. Жители многоэтажек в северных районах Мурманска смогут без брезгливости умываться и чистить зубы.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Есть понимание по источникам финансирования мероприятий, обеспечивающих переход от системы открытой к закрытой в части касающихся централизованных систем ГВС, ХВС и реконструкции индивидуальных тепловых пунктов, которые должна быть проведена за счёт Фонда капитального ремонта».

А пока в Ленинском округе из крана с горячей водой продолжает течь техническая вода, та же самая, которая поступает в батареи центрального отопления с котельной. Ситуация начнёт меняться шаг за шагом. Систему отопления модернизируют в 25 домах уже в этом году.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы сейчас берём только те дома, которые находятся на основных водоводах, в которых при разборе не будет падать давление. Для этого даже не нужно серьёзное проектирование и серьёзные затраты на перекладку трубопроводов».

Программа постепенного ухода от некачественного водоснабжения горячей водой рассчитана на 5 лет. Список домов, которые попали в такой масштабный проект, уже составлен и будет представлен общественности чуть позже.