Жителей Мурманска приглашают на митинг, посвящённый итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях

Он состоится в 15 часов 30 сентября в сквере на улице Ленинградской.

Примерно в это время в Кремле стартует церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Для этого Владимир Путин встретится с главами новых республик и областей.

Документы о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Советом Федерации, ближайшее заседание которого назначено на 4 октября.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября.