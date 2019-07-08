Жителей Мурманской области хотят накормить дешёвой рыбой

В нашем регионе активно идёт подготовка к реализации проекта «Наша рыба», инициированного главой Мурманской области. Сегодня на оперативном совещании врио губернатора отметили, что все соглашения уже подписаны, круг поставщиков рыбы сформирован, понятна логистика.

Проект стартует 14 июля, в День рыбака, в магазинах крупной торговой сети. Перечень продукции включает самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ёрш, зубатка, окунь и палтус. Первый этап проекта предусматривает реализацию морской продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространён и на другие города области.

По поручению главы региона в рамах проекта «Наша рыба» с 27 июня в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. Они будут проходить каждую субботу - с 10.00 до 17.00 в торговом центре «Форум». На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.