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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.25 19:30

Жителей Мурманской области предупредили о резком подъёме уровня воды в реке Кола

Примерно раз в несколько лет в паводковый период река Кола в районе п. Зверосовхоз, выходит из берегов настолько, что проехать на легковом автомобиле к своему дому некоторые жители посёлка не могут.

Наталья Селигерская, жительница посёлка Зверосовхоз: «Сейчас не может ни скорая подъехать, ни пожарная. Это грубое нарушение наших прав. И это происходит раз в четыре года стабильно».

Осенью прошлого года на этом участке возле реки сотрудники «Мурманскводоканала» проводил работы. Местные конспирологи тут же связали подтопление с деятельностью предприятия.

Александр Петянин, мастер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Здесь проходила прокладка напорного коллектора канализационной сети. По проекту, как запланированы, так они и были работы проведены. Люди, которые некомпетентные, связывают паводок и работу водоканала. Водоканал никак не может быть ответственен за то, что поднимается уровень воды в реке. Это вообще к нам никак не относится. Вот сейчас идёт дождь, уровень ещё выше станет, таяние снега обильное идёт, пик паводка прогнозируют на 30 мая и наши работы никак не связаны с этим явлением. Топит ведь не только Зверосовхоз, топит Кильдинстрой, дачи. Там мы вообще никаких работ не проводили. Вода поднимается в реке, поэтому идет подтопление».

Жители сетуют на то, что теперь они отрезаны от своих домов, а кто-то, наоборот, не может уехать на работу. Дело в подъездных путях, которых на этом участке несколько. 

Наталья Селигерская, жительница посёлка Зверосовхоз: «Я живу здесь девять лет, у меня единственное жильё, в котором я живу, и я не могу в данный момент попасть домой, получается. Они говорят, что там, но что-то я очень сомневаюсь, что проеду туда на своей машине».

В администрации городского поселения Кильдинстрой, куда входит и Зверосовхоз, о ситуации знают и уже пытаются решить.

Алена Седова, заместитель главы администрации городского поселения Кильдинстрой: «У жителей Проснаба, которые там находятся, есть вторая дорога - основная, которая находится выше самого ДНТ. Её не подтапливает. Понимаем, да: сначала идёт второстепенная дорога, потом дома и чуть выше ещё основная дорога. На данный момент проезд по ней есть».

Кроме того, службы отмечают, что дорога, которой обычно пользуются местные жители, не должна существовать, так как находится в водоохранной зоне. Просто так сложилось, что пользоваться ею удобнее. Чтобы жителей не затапливало, водоканал, несмотря на то что это не их зона ответственности, всё-таки принял ряд мер.

Алена Седова, заместитель главы администрации городского поселения Кильдинстрой: «На данный момент у нас произведена была подсыпка по накатанной дороге - второстепенной, так мы её называем, которая идет вдоль нашего берега реки Кола. Мы с «Мурманскводоканалом» отработали, они возили песок, помогали нам, мы его растаскивали по дороге, потому что её подтопило, чтобы дальше вода не пошла».

В зоне особого контроля и администрации района и экстренных служб находится несколько населённых пунктов, которые критически близко расположены к воде, существуют риски затопления ЖД путей. В случае критического поднятия уровня воды, необходимо сообщить по номеру 112.

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