Жителей Мурманской области приглашают принять участие в акции «БумБатл»

А для северных регионов появилась специальная номинация «Лучшие в Арктике».

Акцию проводит Всероссийское экологическое общественное движение. Это мероприятие не только возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, но ещё и соревнование, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте.

В этом году акция проходит в новом формате: теперь сдать макулатуру можно круглый год, в четыре периода: весенний, летний, осенний, зимний. «БумБатл» проведут среди детских садов, учебных заведений, производственных предприятий и общественных организаций. Ключевой критерий активности – количество собранной макулатуры и участие в конкурсе креативных постов в социальных сетях.

Каждый желающий может присоединиться к акции, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте БУМБАТЛ.РФ. Так же на сайте появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.

А для северных регионов появилась специальная номинация «Лучшие в Арктике».