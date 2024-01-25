Жителей нашего региона продолжают обследовать на выявление самого опасного и труднодиагностируемого рака

Для того чтобы научить местных врачей новым техникам, в регион приехал онколог из Москвы.

В Мурманске завершается проект по выявлению колоректального рака, но это не значит, что в регионе перестанут его диагностировать. Совсем наоборот, всех пациентов от 40 лет врачи будут направлять на сдачу анализов, чтобы выявить признаки опухоли.

Сергей Скридлевский, старший научный сотрудник отдела эндоскопической диагностики и хирургии Национального медицинского центра колопроктологии имени Рыжих г. Москвы: «Когда будут все результаты пилотных проектов подсчитаны, наверное, опять это будет всё внесено в массы. Показано, может быть, рассказано более подробно с учётом каждого региона. И, наверное, может быть, потихонечку мы начнём это вводить в общую практику, когда уже определенные группы населения от 40 до 70 лет будут проходить это в плановом порядке, независимо от жалоб».

Алла Залесова, заведующая эндоскопическим отделением Мурманской областной больницы: «В обязательном порядке будем делать анализ наличия скрытой крови, а затем направлять на колоноскопию. Будет организована профилактика. Профилактика, будем так говорить, рака».

С начала октября врачи обследовали порядка тысячи пациентов, 400 из которых было показано пройти колоноскопию. У 60% из них удалили полипы и выявили два случая рака, благодаря новому оборудованию, которое поставили в областную больницу.

Алла Залесова, заведующая эндоскопическим отделением Мурманской областной больницы: «Мы многому у него научились - все врачи. Это и изменение техники самого исследования, это подход немножко другой к исследованию колоноскопии и объяснения самой патологии, и классификация немножко другая».

С каждым годом количество пациентов с колоректальным раком становится больше. Сейчас один из 25 мужчин и одна из 39 женщин страдают от этого заболевания.

Сергей Скридлевский, старший научный сотрудник отдела эндоскопической диагностики и хирургии Национального медицинского центра колопроктологии имени Рыжих г. Москвы: «После 50 лет я бы каждому рекомендовал, если не в 40 лет. Но после 50 лет наиболее высокий процент рака толстой кишки – 90 процентов».

Врачи также отмечают, что важно правильно подготовиться к колоноскопии, ведь зачастую пациенты делают это неправильно и медики отказывают в процедуре. Поэтому нужно слушать рекомендации врачей.